Движение по Крымскому мосту продолжилось в штатном режиме
Движение по Крымскому мосту, который соединяет полуостров с Краснодарским краем, идёт в штатном режиме. Об этом сообщили в федеральном казённом учреждении "Упрдор "Тамань".
"Движение осуществляется в штатном режиме, всё в порядке", — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы учреждения.
Ранее Лайф сообщал, что в Керчи, по предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. Советник главы Крыма Олег Крючков заверил, что опасности для города и Крымского моста нет.
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ТАСС / Минобороны РФ