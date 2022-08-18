Движение по Крымскому мосту продолжилось в штатном режиме

Движение по Крымскому мосту, который соединяет полуостров с Краснодарским краем, идёт в штатном режиме. Об этом сообщили в федеральном казённом учреждении "Упрдор "Тамань".

"Движение осуществляется в штатном режиме, всё в порядке", — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы учреждения.