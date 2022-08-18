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18 августа, 19:13

Движение по Крымскому мосту продолжилось в штатном режиме

Движение по Крымскому мосту, который соединяет полуостров с Краснодарским краем, идёт в штатном режиме. Об этом сообщили в федеральном казённом учреждении "Упрдор "Тамань".

"Движение осуществляется в штатном режиме, всё в порядке", приводит ТАСС слова представителя пресс-службы учреждения.

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Ранее Лайф сообщал, что в Керчи, по предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. Советник главы Крыма Олег Крючков заверил, что опасности для города и Крымского моста нет.

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ТАСС / Минобороны РФ

Андрей Григорьев

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