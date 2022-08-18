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18 августа, 18:49

В ВОЗ дали рекомендации по ревакцинации детей от ковида

В ВОЗ заявили, что четвёртая доза вакцин Pfizer и Modern нужна детям из группы риска

Четвёртая доза вакцин Pfizer и Modern необходима лишь детям, которые имеют сопутствующие заболевания и входят в группу риска. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил председатель Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по вопросам иммунизации Алехандро Кравиото.

"Насчёт применения у детей бустеров препаратов Pfizer и Moderna: необходимо вакцинировать детей в возрасте от шести месяцев до семнадцати лет с сопутствующими заболеваниями, чтобы избежать высокого риска в этой группе. Мы не рекомендуем использовать бустер для детей, не входящих в приоритетные группы, даже если эти вакцины лицензированы для этих групп", — заявил он.

При этом Кравиото подчеркнул, что в вопросе вакцинации детей необходимо знать о данных препаратах больше, чем на данный момент.

Глава Pfizer заразился коронавирусом после четырёх доз вакцины

Глава Pfizer заразился коронавирусом после четырёх доз вакцины

Ранее Кравиото сообщил, что ВОЗ рекомендует ревакцинироваться от коронавируса не более трёх раз. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов

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