В ВОЗ дали рекомендации по ревакцинации детей от ковида

Четвёртая доза вакцин Pfizer и Modern необходима лишь детям, которые имеют сопутствующие заболевания и входят в группу риска. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил председатель Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по вопросам иммунизации Алехандро Кравиото.

"Насчёт применения у детей бустеров препаратов Pfizer и Moderna: необходимо вакцинировать детей в возрасте от шести месяцев до семнадцати лет с сопутствующими заболеваниями, чтобы избежать высокого риска в этой группе. Мы не рекомендуем использовать бустер для детей, не входящих в приоритетные группы, даже если эти вакцины лицензированы для этих групп", — заявил он.

При этом Кравиото подчеркнул, что в вопросе вакцинации детей необходимо знать о данных препаратах больше, чем на данный момент.