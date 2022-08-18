Системы противовоздушной обороны сработали в Керчи, по предварительной информации, опасности для города и Крымского моста нет. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Кадры работы ПВО в Керчи. Видео © Telegram / "Сводки ополчения Новороссии Z.O.V."

"Предварительно. В Керчи сработали системы ПВО. Опасности для города и Крымского моста нет", — написал он в телеграм-канале.