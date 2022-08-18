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18 августа, 18:44

В Керчи сработали системы ПВО

Власти Крыма заявили о работе систем ПВО в Керчи

Системы противовоздушной обороны сработали в Керчи, по предварительной информации, опасности для города и Крымского моста нет. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Кадры работы ПВО в Керчи. Видео © Telegram / "Сводки ополчения Новороссии Z.O.V."

"Предварительно. В Керчи сработали системы ПВО. Опасности для города и Крымского моста нет", — написал он в телеграм-канале.

Ранее жители города массово сообщали в соцсетях о громких звуках, похожих на взрывы. Слышно было в разных районах населённого пункта и даже в близлежащих посёлках.

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Напомним, ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев планирует разрушить Крымский мост. По его словам, артерия, связывающая полуостров с остальной частью России, является "незаконной".

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Кадр из видео Telegram / "Сводки ополчения Новороссии Z.O.V."

Наталья Исакова

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