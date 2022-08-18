Россиян предупредили о новой схеме мошенников с подержанными авто
Автоэксперт Кузнецов рассказал об аферистах, обещающих купить подержанные машины
Аферисты придумали новый способ обмана россиян, теперь они предлагают купить подержанные машины. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил специалист по продажам автомобилей Евгений Кузнецов. Эксперт рассказал, что мошенники сначала обещают привезти транспортное средство из зарубежных стран, но после получения залога пропадают.
"От этого стоит бежать. Выбирать лучше дилерские центры. У частных лиц рискованно делать покупку", — подчеркнул Кузнецов.
Ранее эксперт Шапарин рассказал, какие детали автомобиля интереснее для воров. В их числе, в частности, зеркала и брызговики.
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