Россиян предупредили о новой схеме мошенников с подержанными авто

Аферисты придумали новый способ обмана россиян, теперь они предлагают купить подержанные машины. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил специалист по продажам автомобилей Евгений Кузнецов. Эксперт рассказал, что мошенники сначала обещают привезти транспортное средство из зарубежных стран, но после получения залога пропадают.