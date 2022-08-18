Склад с боеприпасами загорелся в Белгородской области

Вблизи села Тимоново Белгородской области загорелся склад с боеприпасами. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Кадры, на которых виден дым из-за пожара на складе с боеприпасами в селе Тимоново. Видео © VK / Авто Белгород / Тёма Крутов

"В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. По последним данным, пострадавших нет, жертв нет", — написал он.

Гладков добавил, что глава округа сейчас вывозит жителей сёл Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. На месте случившегося работают оперативные службы, причина пожара на данный момент устанавливается. Шокированные местные жители опубликовали в соцсетях кадры, на которых видно, что территория склада окутана дымом.