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18 августа, 17:43
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Склад с боеприпасами загорелся в Белгородской области

Гладков сообщил о пожаре на складе с боеприпасами в селе Тимоново

Вблизи села Тимоново Белгородской области загорелся склад с боеприпасами. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Кадры, на которых виден дым из-за пожара на складе с боеприпасами в селе Тимоново. Видео © VK / Авто Белгород / Тёма Крутов

"В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. По последним данным, пострадавших нет, жертв нет", — написал он.

Гладков добавил, что глава округа сейчас вывозит жителей сёл Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. На месте случившегося работают оперативные службы, причина пожара на данный момент устанавливается. Шокированные местные жители опубликовали в соцсетях кадры, на которых видно, что территория склада окутана дымом.

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Ранее Лайф писал, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе обнаружено большое количество украинских мин "Лепесток". По его словам, боеприпасы были найдены после нескольких обстрелов со стороны ВСУ.

Обложка ©

Авто Белгород / Тёма Крутов

Никита Осипов

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