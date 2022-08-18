Украине предрекли энергокризис в случае остановки Запорожской АЭС
Рогов: В случае остановки Запорожской АЭС Украину ждёт энергокризис
В случае остановки Запорожской атомной электростанции Украине светит энергетический кризис. Такой неутешительный прогноз дал член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Если говорить о подконтрольных [президенту Украины Владимиру] Зеленскому территориях, то для них сразу же начнётся энергетический кризис, потому что ЗАЭС выдавала от 25% до 32% всей электроэнергии, которой пользовалась эта территория", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".
Рогов отметил, что на данный момент ЗАЭС работает только на 15–20% мощности, но пока она не законсервирована. Для остановки реактора понадобится каких-то пять-десять секунд, однако потом потребуется порядка двух лет на то, чтобы запустить станцию вновь и не спровоцировать при этом опасных процессов, предупредил он.
Ранее в Минобороны РФ предупредили о намерении Украины устроить резонансную провокацию на ЗАЭС 19 августа, когда в стране будет находиться генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Киев планирует обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. По словам начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, целью этой провокации является создание зоны отчуждения до 30 км. При этом он предупредил, что обстрелы ЗАЭС могут привести к аварии, сравнимой с той, что случилась на японской АЭС "Фукусима-1". Всего же ВСУ обстреливали станцию уже 12 раз. Позднее власти Запорожской области назвали две самые главные цели ВСУ на АЭС. При этом, как уточнил Рогов, все шесть энергоблоков Запорожской АЭС находятся под надёжной защитой.
Telegram / Владимира Рогова