Украине предрекли энергокризис в случае остановки Запорожской АЭС

"Если говорить о подконтрольных [президенту Украины Владимиру] Зеленскому территориях, то для них сразу же начнётся энергетический кризис, потому что ЗАЭС выдавала от 25% до 32% всей электроэнергии, которой пользовалась эта территория", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Рогов отметил, что на данный момент ЗАЭС работает только на 15–20% мощности, но пока она не законсервирована. Для остановки реактора понадобится каких-то пять-десять секунд, однако потом потребуется порядка двух лет на то, чтобы запустить станцию вновь и не спровоцировать при этом опасных процессов, предупредил он.