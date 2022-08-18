Петергоф из-за аномальной жары изменил режим работы музеев и касс
Музеи и кассы Государственного музея-заповедника (ГМЗ) "Петергоф" в Северной столице временно изменят режим работы. С 18 августа они будут закрываться на час раньше из-за аномальной жары, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
При этом парки и фонтаны, ради которых в Петергоф ежегодно едут сотни тысяч туристов, продолжат работу по обычному расписанию. Они открыты до 20:00. По прогнозам синоптиков, аномальная жара простоит в Петербурге до начала сентября.
Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге проведут аукцион для сбора денег на памятник Сергею Бодрову. Мероприятие пройдёт 20 сентября, принять участие в вернисаже сможет любой желающий.
ТАСС / Александр Демьянчук