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18 августа, 17:57

Петергоф из-за аномальной жары изменил режим работы музеев и касс

Музеи и кассы Государственного музея-заповедника (ГМЗ) "Петергоф" в Северной столице временно изменят режим работы. С 18 августа они будут закрываться на час раньше из-за аномальной жары, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

При этом парки и фонтаны, ради которых в Петергоф ежегодно едут сотни тысяч туристов, продолжат работу по обычному расписанию. Они открыты до 20:00. По прогнозам синоптиков, аномальная жара простоит в Петербурге до начала сентября.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Наталья Исакова

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