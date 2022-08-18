Мишустин пожелал удачи на предстоящих выборах врио главы Кировской области

"Вы три месяца исполняете обязанности губернатора, и скоро в Кировской области пройдут губернаторские выборы, которые будут в том числе таким экзаменом для вас. Конечно, очень важно, чтобы жители региона видели, какими проектами вы занимаетесь, что поддерживаете. На мой взгляд, их (проектов. — Прим. Лайфа) очень много и взялись вы очень активно, живо. Все они должны в запланированные сроки воплощаться в конкретные объекты — это школы, садики, парки и скверы, всё то, что запланировано. Хочу пожелать вам удачи, чтобы все намеченные планы сбылись", — сказал Мишустин.