Мишустин пожелал удачи на предстоящих выборах врио главы Кировской области
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл рабочую встречу с врио главы Кировской области Александром Соколовым на площадке всероссийского форума "Среда для жизни". Председатель правительства похвалил реализуемые социальные проекты и пожелал удачи врио губернатора на предстоящих выборах.
"Вы три месяца исполняете обязанности губернатора, и скоро в Кировской области пройдут губернаторские выборы, которые будут в том числе таким экзаменом для вас. Конечно, очень важно, чтобы жители региона видели, какими проектами вы занимаетесь, что поддерживаете. На мой взгляд, их (проектов. — Прим. Лайфа) очень много и взялись вы очень активно, живо. Все они должны в запланированные сроки воплощаться в конкретные объекты — это школы, садики, парки и скверы, всё то, что запланировано. Хочу пожелать вам удачи, чтобы все намеченные планы сбылись", — сказал Мишустин.
Соколов рассказал премьеру о социально-экономическом развитии региона, особое внимание уделив проблемам транспортной связанности области, подготовке к новому учебному году и празднованию 650-летия Кирова. В свою очередь Мишустин особо отметил проекты группы компаний "Железно": ЖК "Булычев", "Город будущего ZNAK". В этих комплексах реализуется концепция "15-минутного города". Глава правительства отметил, что ему очень понравились эти проекты и что они создаются с учётом необходимости благоустройства дворов.
Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин поддержал проекты врио главы Владимирской области по развитию региона. Он также отметил, что все обращения будут переданы соответствующим органам.
ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL