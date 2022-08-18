Пасечник назначил новых руководителей сразу трёх ведомств ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник указом назначил руководителей трёх ведомств. Так, Тимур Саматов стал главой Минпромторга, Константин Завизенов — главой Минэнерго и Руслан Джалюков — начальником Антимонопольного комитета.

"Спектр задач, которые стоят перед правительством республики, значительно расширился, в связи с чем мною были подписаны указы [о назначении новых глав ведомств] <...> Желаю руководителям удачи на новом посту и достижений на благо ЛНР", — написал Пасечник в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что ЛНР будет продолжать восстанавливать экономический потенциал и уверенно двигаться к интеграции с Россией.

Отметим, что Саматов ранее был замминистра промышленности и торговли Татарстана, работал на различных должностях в Минпромторге РФ. А Завизенов до назначения был директором по капитальному строительству зарубежных атомных электростанций АО "Атомстройэкспорт". Джалюков же работал начальником отдела по борьбе с картелями Управления ФАС России по Московской области.