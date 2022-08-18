Украина нарушает Женевскую конвенцию, применяя противопехотные мины "Лепесток" против мирного населения. Об этом заявил в интервью Лайфу военный эксперт Василий Дандыкин. ВСУ забрасывали такие боеприпасы ранее на территорию Донбасса, а теперь использовали их и на территории Белгородской области РФ.

"Это запрещено международными конвенциями по применению противопехотных мин. Это, кстати, подписала Украина и должна была, по сути дела, всё уничтожить. Американцы массово применяли (подобные мины. — Прим. ред.) во время вьетнамской войны. Там были покалечены тысячи людей. Сейчас они (ВСУ. — Прим. ред.) применяют вопреки всем запретам, наплевав на всё, применяют в Донецке, других городах. Как правило, люди остаются калеками", — заявил Дандыкин.

Он подчеркнул, что мины "Лепесток" особо опасны для детей: те пытаются потрогать незнакомый предмет в силу своей любознательности. Боеприпасы похожи на бабочек, они окрашены в цвета, которые позволяют маскироваться под окружающую среду.

"Они сейчас в силу того, что терпят неудачи на фронтах, особенно в Донбассе, идут во все тяжкие. Это из разряда того, что стреляли по своим пленным, стреляли по похоронной процессии. Даже фашисты, немцы, они своих пленных не бомбили, которые даже перешли на нашу сторону. Это грубейшее нарушение Женевской конвенции", — сказал Василий Дандыкин.