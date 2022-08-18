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18 августа, 19:57

"Никто не пострадал": Власти Севастополя рассказали, что за взрывы были у аэродрома Бельбек

Губернатор Севастополя: В районе аэродрома Бельбек сбит беспилотник

Средства противовоздушной обороны, по предварительным данным, сбили в районе аэропорта Бельбек беспилотный летательный аппарат. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев, комментируя сообщения о том, что в районе аэродрома были слышны взрывы.

"Недавно в районе аэропорта Бельбек средствами ПВО, по предварительным данным, был сбит беспилотный летательный аппарат", написал Развозжаев в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что никто не пострадал, никаких повреждений нет. Губернатор добавил, что украинские паблики меж тем уже начали "разгонять заготовки" о своей "успешной" атаке.

Движение по Крымскому мосту продолжилось в штатном режиме

Движение по Крымскому мосту продолжилось в штатном режиме

"Прошу сохранять всех спокойствие и получать информацию из проверенных источников", заключил глава города.

Ранее Лайф сообщал, что в Керчи, по предварительным данным, тоже сработала система противовоздушной обороны. Советник главы Крыма Олег Крючков заверил, что опасности для города и Крымского моста нет.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Андрей Григорьев

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