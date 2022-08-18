"Никто не пострадал": Власти Севастополя рассказали, что за взрывы были у аэродрома Бельбек

Средства противовоздушной обороны, по предварительным данным, сбили в районе аэропорта Бельбек беспилотный летательный аппарат. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев, комментируя сообщения о том, что в районе аэродрома были слышны взрывы.

"Недавно в районе аэропорта Бельбек средствами ПВО, по предварительным данным, был сбит беспилотный летательный аппарат", — написал Развозжаев в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что никто не пострадал, никаких повреждений нет. Губернатор добавил, что украинские паблики меж тем уже начали "разгонять заготовки" о своей "успешной" атаке.

"Прошу сохранять всех спокойствие и получать информацию из проверенных источников", — заключил глава города.