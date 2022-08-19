Путёвки в Таиланд резко подешевели

Путёвки на отдых в Таиланде значительно подешевели. Российские туроператоры пояснили, что это произошло из-за так называемой блочной перевозки. К тому же наблюдался рост продаж — на 50% за последнюю неделю.

Как сообщает РИА "Новости", "Русский экспресс" анонсировал полётную программу на Пхукет с ежедневными вылетами. Утверждается, что блочные билеты авиакомпании Etihad (со стыковкой в Абу-Даби) в зависимости от дат обойдутся до 30 процентов дешевле, чем у других перевозчиков.

Есть блоки мест в Таиланд и у Fun & Sun на рейсах авиакомпании "Скат". В этом случае стыковка будет в Казахстане. Цены начинаются от 85 тысяч рублей. В компании говорят, что они "на 15–20 процентов выгоднее, чем на регулярной перевозке".

Tez Tour также рассматривает возможность приобретения блоков мест в Таиланд. В этом случае полёты будут на лайнерах "Аэрофлота".