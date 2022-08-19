В России захотели сделать фонд для выплаты компенсаций за утечку данных

В России может появиться фонд для выплаты материальных компенсаций гражданам, пострадавшим от утечек их персональных данных из компаний. Наполнять его будут штрафами, наложенными на виновных в таком распространении информации. Об этом пишет "Коммерсант".

По данным газеты, Минцифры обсуждает такую идею с рядом крупных IT-компаний. Об этом рассказали изданию два собеседника, близких к диалогу, а также источник в крупной российской IT-компании.

Для наполнения фонда могут быть введены оборотные штрафы для компаний. Механизм компенсаций уже прорабатывается. Эксперты положительно оценивают идею Минцифры. Так, директор НКО "Информационная культура" Иван Бегтин отметил, что текущая версия законопроекта предусматривает направление штрафов в федеральный бюджет, а не на выплату пострадавшим. Вместе с тем он допускает, что подготовка новых мер может затянуться и занять до года.