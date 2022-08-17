В Wildberries опровергли сообщения об утечке базы данных пользователей

Сообщения СМИ об утечке базы данных пользователей онлайн-ретейлера Wildberries являются ложными. Об этом заявили Лайфу в пресс-службе компании.

"Заметили, что информация об "утечках баз данных" появляется в тот момент, когда у некоторых "изданий" наступает "кризис жанра". Расстроим их: в Wildberries не было "утечек", данные пользователей надёжно защищены нашими IT-системами", — сообщили в Wildberries.

Прежде СМИ со ссылкой на заявление Роскомнадзора сообщили о возможной утечке базы данных пользователей маркетплейса. В публикациях отмечалось, что ведомство потребовало от Wildberries предоставить необходимую информацию по данному поводу.