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15 августа, 12:43

Маркетолог назвала главные причины ребрендинга Wildberries

Маркетолог Птуха назвала главные причины ребрендинга Wildberries

Переименование Wildberries на "Ягодки" может быть связано с планами онлайн-площадки заполучить ещё больше покупателей не только в РФ, но и за рубежом, рассказала Лайфу член совета гильдии маркетологов Анастасия Птуха. Она напомнила, что в настоящее время много игроков покинули российский рынок, вследствие чего освободилось место как офлайн, так и онлайн.

Выбирая новое название, компания попыталась минимизировать риски, подчеркнула собеседница Лайфа. По её словам, в наименовании есть некое заигрывание с женской аудиторией: "45 — баба ягодка опять". К тому же она подчеркнула, что раз бренд российский, то и смена названия на русскоязычное тоже может сыграть компании на руку.

"Я думаю, что "Вайлдберриз" нас ещё удивит в ближайшее время и неоднократно. Рынок меняется, и когда лидер онлайн делает ребрендинг, то, скорее всего, это под какую-то стратегию расширения. Посмотрим, что будет на зарубежных рынках. Я знаю, что у них были планы на выход за рубеж, в Китай", — заявила Птуха.

Wildberries будет брать по тысяче рублей за возврат хрупких и крупногабаритных товаров

Wildberries будет брать по тысяче рублей за возврат хрупких и крупногабаритных товаров

Напомним, что онлайн-ретейлер Wildberries сменил название сайта на "Ягодки", что является переводом английского наименования. Теперь при входе на маркетплейс покупатель видит оформление, украшенное малиной, ежевикой и другими ягодами. Сам адрес площадки не изменился. Прежнее название и в мобильном приложении.

Обложка ©

Shutterstock

Кристина Шайдуллина

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