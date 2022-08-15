Маркетолог назвала главные причины ребрендинга Wildberries

Переименование Wildberries на "Ягодки" может быть связано с планами онлайн-площадки заполучить ещё больше покупателей не только в РФ, но и за рубежом, рассказала Лайфу член совета гильдии маркетологов Анастасия Птуха. Она напомнила, что в настоящее время много игроков покинули российский рынок, вследствие чего освободилось место как офлайн, так и онлайн.

Выбирая новое название, компания попыталась минимизировать риски, подчеркнула собеседница Лайфа. По её словам, в наименовании есть некое заигрывание с женской аудиторией: "45 — баба ягодка опять". К тому же она подчеркнула, что раз бренд российский, то и смена названия на русскоязычное тоже может сыграть компании на руку.

"Я думаю, что "Вайлдберриз" нас ещё удивит в ближайшее время и неоднократно. Рынок меняется, и когда лидер онлайн делает ребрендинг, то, скорее всего, это под какую-то стратегию расширения. Посмотрим, что будет на зарубежных рынках. Я знаю, что у них были планы на выход за рубеж, в Китай", — заявила Птуха.