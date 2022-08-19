Forbes: Россия вышла на третье место в мире по объёму торговли в юанях

Россия в июле поднялась на третье место в мировом рейтинге по числу международных трансакций с использованием юаня. В глобальном объёме на неё пришлось 3,9% операций.

Первое место в топе занял Гонконг с 70,93% трансакций, вторая строчка досталась Великобритании с 6,35%. Четвёртое место принадлежит Сингапуру (3,77%), а пятое — Соединённым Штатам (2,98%), пишет журнал Forbes. В июне Россия занимала в этом рейтинге только седьмую строчку с показателем в 1,42%.