Россияне за месяц вывели за границу рекордную сумму валюты

В июне 2022 года россияне разместили на счетах и депозитах в банках за рубежом валюту на 266,1 млрд руб. В долларовом выражении эта сумма составила около $4,7 млрд.

Как отмечает РБК со ссылкой на данные Банка России, это можно считать рекордом как минимум с 2018 года, за все время публикации такой статистики ЦБ. По сравнению с маем объём операций с банками-нерезидентами увеличился более чем втрое, месяцем ранее показатель был на уровне $1,5 млрд. До этого россияне массово переводили свои сбережения в иностранные кредитные организации в начале кризиса. В феврале объём таких операций достиг $4,3 млрд, следует из данных Банка России об операциях домохозяйств.





Всего на 1 июля российские домохозяйства хранили в банках за рубежом 2,29 трлн руб., или $44,7 млрд в долларовом выражении с учётом курса на отчётную дату. За июнь остатки увеличились на 11,6% против роста на 4% в мае.