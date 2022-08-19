Пласидо Доминго заподозрен в связях с секс-сектой

Всемирно известного испанского оперного певца Пласидо Доминго заподозрили в пользовании услугами секты, которая более 30 лет занималась сексуальной эксплуатацией людей в Аргентине. Об этом пишет газета Pais.

По её данным, в распоряжении следователей оказались аудиозаписи разговоров с участием лидера секты Хуана Перковича, его посредницы и, предположительно, Доминго. Сначала некая Сусана Менделевич сообщает Перковичу, что испанский тенор хочет "посетить нас". Он в ответ предлагает использовать "Музей", как среди сектантов называли здание в центре Буэнос-Айреса, предназначенное для сексуальных встреч. Затем слышится голос Доминго, который объясняет Менделевич, как с ним встретиться, чтобы это не заметили его агенты.

В конце записи женщина снова обращается к лидеру секты и докладывает ему об этих договорённостях. Источники издания указывают, что пока Доминго не предъявлено никаких обвинений. Следствию ещё предстоит изучить огромное количество бумажной и цифровой документации.

О ликвидации крупной секты, действовавшей под названием "Школа йоги Буэнос-Айреса", аргентинские правоохранители сообщили на прошлой неделе. По предварительным данным, секта пропагандировала философию борьбы со СПИДом и наркотиками, стремление к счастью, предлагала излечение. На самом же деле она завладевала деньгами и имуществом последователей. Для этого создавались фонды за границей, покупались недвижимость и автомобили.

Как сообщал Лайф, сейчас в Москве, Сочи, Челябинске и других регионах проходят обыски в ячейках сектантского движения, которое поддерживает националистический батальон "Азов"*. Уголовное дело связано с осуществлением деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории России.