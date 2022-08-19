Прятались в лесу: В Ростове-на-Дону задержали поджигателей полицейской машины с символом "Z"
В Ростове-на-Дону задержаны поджигатели машины полицейского с символом "Z"
В Ростове-на-Дону полицейские задержали двоих местных жителей, которые подожгли автомобиль сотрудника ОВД с символикой "Z" по заказу с Украины. Об этом сообщили в региональном управлении ГУ МВД.
"Установлено, что за поджог автомобиля сотрудника полиции они получили вознаграждение в виде криптовалюты стоимостью 15 тысяч рублей. Оба фигуранта сообщили о том, что им заранее было известно, что указанный канал управлялся с территории Украины приверженцами неонацистской идеологии и содержал призывы к совершению поджогов автотранспорта и иных преступлений в отношении представителей власти Российской Федерации за вознаграждение", — рассказали в ведомстве.
В момент поджога автомобиля подельница подозреваемого снимала происходящее на видео в качестве отчёта для заказчиков.
Также Лайф сообщал, что в Херсоне задержали бывшего военного ВСУ, который передавал украинским бойцам координаты расположения ВС РФ и городских объектов. Мужчина рассказал, что после начала военной спецоперации он связался с капитаном ВСУ, который находился в Николаеве, и предложил помощь. Злоумышленника попросили выявлять в Херсоне сосредоточения военных РФ и сообщать их местоположение.
Кадр из видео ГУ МВД по Ростовской области