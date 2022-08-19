В Нижегородской области из-за лесных пожаров ввели режим ЧС

В Нижегородской области введён режим чрезвычайной ситуации, зона его действия ограничена городским округом Воротынский. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

"Введение режима ЧС позволит нам предельно оперативно выделять финансы на привлечение дополнительных сил и средств на ликвидацию чрезвычайной ситуации. Необходимо привлечь дополнительную технику, снабдить ГСМ, людей, кто работает на месте, обеспечить питанием, водой", — объяснил губернатор такое решение в своём Telegram-канале.

Он добавил, что к ликвидации природного пожара привлечены все возможные силы местной системы ЧС. В планы входит привлечение авиадесантников из Тюмени, обладающих большим опытом работы в болотистой местности.

Режим ЧС предполагает запрет на посещение лесов на территории всей области. Нельзя будет в том числе охотиться. Возможны также другие ограничения, в том числе временное отключение электричества на территориях, где установлены высокие классы пожарной опасности — 4 и 5.

"Призываю всех жителей региона не посещать леса! Это может привести к трагическим последствиям и повлечь за собой крайне серьёзную ответственность", — добавил Никитин.

По данным областного ГУ МЧС на 18 августа, общая площадь пожара в Воротынском районе Нижегородской области составляет 3300 га, активное горение происходит на площади 800 га.