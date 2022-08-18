В России решили запустить производство АКПП, систем ABS и подушек безопасности

В перечень приоритетных для локализации производства в России включены малые дизельные двигатели, автоматические коробки переключения передач (АКПП), системы ABS и подушки безопасности. Об этом говорится в проекте стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года.

"Задачи по обеспечению технологического суверенитета: создание производств критической компонентной базы в области силовых агрегатов и систем активной и пассивной безопасности, включая производство малых дизельных двигателей, АКПП, систем ABS, ESP, подушек безопасности", — отмечается в документе проекта стратегии автопрома, опубликованного на regulation.gov.ru.

Среди задач в документе упомянуто стимулирование производства автокомпонентов на базе собственных и лицензированных технологий. Абсолютный приоритет, как предполагается, будут отдавать российским технологиям в случае их конкурентоспособности.

Как уточнили в Минпромторге РФ, обеспечение технологического суверенитета автомобильной промышленности — одна из ключевых целей стратегии отрасли до 2035 года.