Politico: США допустили удары Украины по Крыму из американского оружия

Власти Соединённых Штатов допускают, что Киев может использовать полученное им американское оружие для нанесения ударов по Крыму. Причина в том, что Вашингтон считает такие действия самообороной. Об этом заявил газете Politico представитель американской администрации высокого ранга.

"Мы, конечно же, не выбираем цели, и всё, что мы предоставили, — это для задач самообороны. Любая цель, которую они решат выбрать на суверенной украинской территории, по определению является целью в рамках самообороны", — приводит издание слова источника.

На уточняющий вопрос, подразумевают ли власти США и Крым под понятием "суверенной украинской территории", он ответил утвердительно, добавив, что, по версии США, "Крым — это Украина".