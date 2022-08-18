НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 августа, 20:36

Politico: США допустили удары Украины по Крыму из американского оружия

Власти Соединённых Штатов допускают, что Киев может использовать полученное им американское оружие для нанесения ударов по Крыму. Причина в том, что Вашингтон считает такие действия самообороной. Об этом заявил газете Politico представитель американской администрации высокого ранга.

"Мы, конечно же, не выбираем цели, и всё, что мы предоставили, — это для задач самообороны. Любая цель, которую они решат выбрать на суверенной украинской территории, по определению является целью в рамках самообороны", приводит издание слова источника.

На уточняющий вопрос, подразумевают ли власти США и Крым под понятием "суверенной украинской территории", он ответил утвердительно, добавив, что, по версии США, "Крым — это Украина".

Признак делимости: Что Россия может предпринять в ответ на удар по Крымскому мосту

Признак делимости: Что Россия может предпринять в ответ на удар по Крымскому мосту

Как сообщал Лайф, ранее представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что ВСУ могут использовать западные комплексы для ракетного удара по территории Крыма.

Обложка ©

ТАСС/Zuma

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров