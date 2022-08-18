Жители двух подмосковных сёл лишились воды из-за совхоза имени Ленина

Два подмосковных села — Слобода и Беседа — уже несколько дней живут без водоснабжения из-за решения управляющей компании совхоза имени Ленина.

Вода появляется только ночью в небольшом объёме. За это время людям надо успеть набрать её в кастрюли и ёмкости, рассказывают жители. Об этом пишут "Известия".

В администрации, куда обратились люди, рассказали, что о проблеме знают, но сделать со своей стороны они ничего не могут и просят обращаться с этим вопросом в водоканал. Там же людям ответили, что водокачка принадлежит совхозу имени Ленина, рассказала одна из жительниц.

Известно, что совхоз имени Ленина заключил договор с Видновской ресурсоснабжающей организацией на оказание коммунальных услуг гражданам, проживающим в этих населённых пунктах.

"Совхоз ничего не отключил. Он даёт сейчас в деревню Слобода объём воды в три раза больше, чем положено по нормативам, по лимитам. Сегодня мы открыли воду, но 1 сентября, если администрация ни хрена делать не будет, мы не будем её закрывать, мы просто опять ограничим лимитом. Что такое лимит, знаете?", — прокомментировал ситуацию директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин.

По имеющимся документам, на деревню Слобода в текущем месяце полагается суммарный расход в 4,5 тыс. куб. м, а на село Беседы — 2,5 тыс. куб. м. Настоящий же расход воды значительно выходит за эти лимиты, которые соответствовали договору 2013 года. С того момента население каждого из сёл увеличилось примерно в два раза, однако лимиты не подверглись корректировке.

"Даже в этих условиях ПТО ГХ (ресурсоснабжающая организация) по-прежнему выполняет свои обязательства в том, что касается снабжения водой населения. По каким причинам Павел Николаевич вот такую ситуацию создаёт, мне непонятно. То есть он сам решил, сам отключил, при этом получая своевременную оплату. Для меня это большая загадка", — пояснил главный эксперт администрации городского округа Ленинский Роман Щеглов.