"У нас другой напор": Машков объяснил, почему американец не может хорошо сыграть русского
Машков заявил, что ни один американский артист не сыграет русского человека
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков заявил, что ни один американский актёр никогда не сможет убедительно сыграть русского человека.
"Нет ни одного такого, включая величайших Де Ниро, Аль Пачино, Дастина Хоффмана. Потому что вторая сигнальная система, отвечающая за речь, не даст этого сделать. Мы разные и ведём себя по-разному. Мы двигаемся по-другому, у нас другой напор", — приводит сайт kp.ru слова Машкова.
Даже Арнольд Шварценеггер, в своё время сыгравший капитана московской милиции Ивана Данко в фильме "Красная жара", не смог бы достоверно перевоплотиться в русского, отметил народный артист РФ.
"Этот камень с глазами, не имеющий никакого отношения к актёру, не сможет ни воспроизвести, ни понять значение русских слов", — сказал российский артист.
Ранее Лайф писал, что Сергей Миронов предложил лишить Жерара Депардьё гражданства РФ. По его мнению, известный актёр должен определиться, чью сторону занимает.
ТАСС / Карпухин Сергей