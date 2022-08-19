Госдеп заявил о готовности обсуждать с Россией новый ДСНВ

Власти Соединённых Штатов готовы работать с Россией над подготовкой нового договора, который может прийти на смену ДСНВ. Нынешний же документ не теряет ценности. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

"Мы готовы, если Россия готова работать как ответственная ядерная держава, к переговорам о новых рамках на смену истекающему в ближайшие годы ДСНВ", — сказал Прайс журналистам.

Он добавил, что США считают важным придерживаться норм ДСНВ. Прайс подчеркнул, что сейчас ценность этого документа даже выросла. Поэтому Вашингтон будет делать всё возможное, чтобы сохранить ключевые положения договора.