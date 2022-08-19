В России придумали, как не дать родственникам умерших "похищать" их деньги

Государственная дума в сентябре может рассмотреть законопроект, который обяжет Федеральную налоговую службу сообщать банкам о смерти их клиентов. Об этом пишут "Известия".

Как говорится в статье, поддержать инициативу готовы в правительстве. Её цель — дать банкам возможность оперативно блокировать счета и вклады умерших, чтобы ими не могли воспользоваться другие лица, в том числе их родственники.

Авторы документа пояснили: иногда банковскими картами бывших клиентов по незнанию пользуются члены их семей. А это фактически хищение, если родные ещё не признаны наследниками.

"Это законопроект нашего комитета, поэтому, конечно, мы его поддержим. Его принятие важно по двум причинам. Во-первых, чтобы предотвратить ситуации, когда деньгами — банковскими картами — умерших по незнанию пользуются родственники. Они думают, что имеют право, а по закону это фактически хищение средств, если они не вступили в права наследства", — пояснил газете один из авторов законопроекта, глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.