Reuters: США готовы выделить Украине ещё $800 млн военной помощи
Власти Соединённых Штатов готовятся выделить Украине ещё $800 млн военной помощи, об этом может быть объявлено в пятницу, 19 августа. Такую информацию сообщили источники Reuters.
Как следует из сообщения агентства, для выделения помощи будут задействованы полномочия президента США Джо Байдена, которые позволяют ему направлять вооружение из арсеналов самих Соединённых Штатов.
Как сообщал Лайф, ранее Reuters уже анонсировало новый пакет помощи, но тогда речь шла о миллиарде долларов. Агентство узнало, что США намерены включить в очередной транш в том числе боеприпасы для дальнобойного вооружения, а также бронированный медицинский транспорт.
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