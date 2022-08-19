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18 августа, 22:13

Reuters: США готовы выделить Украине ещё $800 млн военной помощи

Власти Соединённых Штатов готовятся выделить Украине ещё $800 млн военной помощи, об этом может быть объявлено в пятницу, 19 августа. Такую информацию сообщили источники Reuters.

Как следует из сообщения агентства, для выделения помощи будут задействованы полномочия президента США Джо Байдена, которые позволяют ему направлять вооружение из арсеналов самих Соединённых Штатов.

В США предрекли Западу истощение из-за длительной помощи Украине

В США предрекли Западу истощение из-за длительной помощи Украине

Как сообщал Лайф, ранее Reuters уже анонсировало новый пакет помощи, но тогда речь шла о миллиарде долларов. Агентство узнало, что США намерены включить в очередной транш в том числе боеприпасы для дальнобойного вооружения, а также бронированный медицинский транспорт.

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Flickr / whitehouse

Андрей Григорьев

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