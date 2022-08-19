Reuters: США готовы выделить Украине ещё $800 млн военной помощи

Власти Соединённых Штатов готовятся выделить Украине ещё $800 млн военной помощи, об этом может быть объявлено в пятницу, 19 августа. Такую информацию сообщили источники Reuters.

Как следует из сообщения агентства, для выделения помощи будут задействованы полномочия президента США Джо Байдена, которые позволяют ему направлять вооружение из арсеналов самих Соединённых Штатов.