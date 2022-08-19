В ОСК быстро отреагировали на критику от Путина

Объединённая судостроительная корпорация запустит отдельную программу финансового контроля за судостроительными контрактами. Такое решение компания приняла после замечания со стороны президента РФ Владимира Путина.

"В соответствии с указаниями главы государства в ОСК совместно с Минпромторгом организована работа по финансовому аудиту как уже заключённых договоров, так и новых контрактов. В частности, новые контракты не будут заключаться без получения независимой технико-экономической экспертизы", — говорится в сообщении пресс-службы ОСК.

Предполагается, что усиленный контроль позволит исключить возникновение задолженностей у предприятий, входящих в корпорацию. В корпорации заверили, что ОСК всегда следит за рентабельностью заключаемых контрактов и за тем, чтобы каждый бюджетный рубль расходовался эффективно.