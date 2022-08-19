В ОСК быстро отреагировали на критику от Путина
ОСК после критики со стороны Путина решила усилить контроль за контрактами
Объединённая судостроительная корпорация запустит отдельную программу финансового контроля за судостроительными контрактами. Такое решение компания приняла после замечания со стороны президента РФ Владимира Путина.
"В соответствии с указаниями главы государства в ОСК совместно с Минпромторгом организована работа по финансовому аудиту как уже заключённых договоров, так и новых контрактов. В частности, новые контракты не будут заключаться без получения независимой технико-экономической экспертизы", — говорится в сообщении пресс-службы ОСК.
Предполагается, что усиленный контроль позволит исключить возникновение задолженностей у предприятий, входящих в корпорацию. В корпорации заверили, что ОСК всегда следит за рентабельностью заключаемых контрактов и за тем, чтобы каждый бюджетный рубль расходовался эффективно.
Ранее Лайф писал, что Путин раскритиковал руководителя ОСК за убыточные контракты на совещании, которое состоялось 18 августа. Тот ответил, что корпорация действует в пользу заказчиков, чтобы достроить суда, а с деньгами там намеревались разбираться потом.
aoosk.ru