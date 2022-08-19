В США предсказали последствия признания России "спонсором терроризма"
Politico: Госдеп предупредил о последствиях признания России "спонсором терроризма"
Государственный департамент США непублично предупредил американских конгрессменов о проблемах, которые последуют в случае признания России "страной – спонсором терроризма". Об этом пишет газета Politico.
"Многочисленные источники, знакомые с ходом бесед, сообщили, что чиновники ведомства в последние дни изложили офисам Конгресса серьёзные проблемы с законодательной инициативой", — говорится в публикации издания.
В частности, в Госдепе предупредили, что такой демарш со стороны США поставит под угрозу стамбульские соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт, а также о содействии России вывозу украинского зерна.
"Нет гарантий, что Россия будет придерживаться договорённости после такой прямой атаки США", — передаёт газета суть разъяснений.
Также затруднятся переговоры США и России в сфере контроля ядерного вооружения. Полномочия по признанию стран "спонсором терроризма" — у Госдепа.
Лайф напоминает, что Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством – спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен сопротивляется призывам Конгресса признать Россию спонсором терроризма. В противном случае ему придётся вводить санкции против своих союзников, ведущих бизнес с Москвой.
ТАСС / Zuma / Ting Shen