В США предсказали последствия признания России "спонсором терроризма"

Государственный департамент США непублично предупредил американских конгрессменов о проблемах, которые последуют в случае признания России "страной – спонсором терроризма". Об этом пишет газета Politico.

"Многочисленные источники, знакомые с ходом бесед, сообщили, что чиновники ведомства в последние дни изложили офисам Конгресса серьёзные проблемы с законодательной инициативой", — говорится в публикации издания.

В частности, в Госдепе предупредили, что такой демарш со стороны США поставит под угрозу стамбульские соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт, а также о содействии России вывозу украинского зерна.

"Нет гарантий, что Россия будет придерживаться договорённости после такой прямой атаки США", — передаёт газета суть разъяснений.