В Японии девушка сбила детсадовцев на пешеходном переходе

На юге Японии в городе Гинован автомобиль сбил группу детей на пешеходном переходе. Водитель въехал в специальную тележку, в которой вывозят малышей на прогулку. Об этом сообщает NHK.

По меньшей мере семь детей было отправлено в больницу, они были в сознании. По сообщению телеканала, водителя задержали — это девушка в возрасте около 20 лет. Причина аварии пока не раскрывается.