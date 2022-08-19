В Японии девушка сбила детсадовцев на пешеходном переходе
На юге Японии в городе Гинован автомобиль сбил группу детей на пешеходном переходе. Водитель въехал в специальную тележку, в которой вывозят малышей на прогулку. Об этом сообщает NHK.
По меньшей мере семь детей было отправлено в больницу, они были в сознании. По сообщению телеканала, водителя задержали — это девушка в возрасте около 20 лет. Причина аварии пока не раскрывается.
Как ранее писал Лайф, в Киргизии сотрудница детсада сбила шестерых воспитанников, переставляя машину в тень. В ходе расследования инцидента выяснилось, что у виновницы ДТП никогда не было водительских прав.
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