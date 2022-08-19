Россиян предупредили о схеме автоподставы с ручным тормозом

Мошенники в России стали применять новый метод автоподставы: их автомобиль резко тормозит при помощи стояночного тормоза. Так как стоп-сигналы не загораются, едущий сзади водитель не успевает отреагировать и устраивает ДТП. Об этом рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.

Он в связи с этим дал россиянам несколько советов. Прежде всего нужно поддерживать безопасную дистанцию до автомобиля, двигающегося перед вами. Чем выше скорость, тем она больше. Также нужно обращать внимание на тех, кто едет впереди.

"Если этот автомобиль внезапно перестроился перед вами, имеет на кузове признаки мелких аварий, затонирован и его водитель двигается рывками, то ускоряясь, то замедляясь, причём часто в противофазе с логикой движения, то это повод обратить на него повышенное внимание", — сказал Васильев в интервью "Прайму".

По его словам, в таких автоподставах обычно используются не новые, бюджетные автомобили с механическим ручным тормозом. Если заметили подозрительные авто, лучше снизить скорость для набора дистанции или перестроиться в другой ряд.

"Если вы ему настолько понравились, что он следует за вами, включайте аварийную сигнализацию и паркуйтесь на обочине или заправке, чтобы вокруг были свидетели", — советует Васильев.