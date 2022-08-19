Россия призвала США не поощрять безнаказанность Киева
Посольство РФ: Замалчивание фактов обстрела ЗАЭС поощряет безнаказанность Киева
Если замалчивать факты обстрела украинскими войсками Запорожской атомной электростанции, это будет только поощрять безнаказанность Киева. Такой комментарий дали в Посольстве РФ в США по поводу "огульных заявлений" американской администрации по ситуации вокруг ЗАЭС.
Там отметили, что, по версии Госдепа, Россия пренебрегает вопросами обеспечения ядерной безопасности, а военные РФ якобы применяют насилие в отношении сотрудников станции. Доказательства не приводятся.
На этом фоне украинские военные продолжают наносить удары по ЗАЭС из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и с помощью беспилотников, обратили внимание в посольстве.
"Замалчивание администрацией этих фактов недопустимо и лишь поощряет безнаказанность Киева. Предупреждаем, что подобная безответственная риторика США подталкивает ВСУ к реализации преступных планов, чреватых техногенной катастрофой, с последствиями которой Европе придётся справляться многие десятилетия", — отметили российские дипломаты.
Как сообщал Лайф, ранее в Минобороны РФ предупредили о намерении Украины устроить резонансную провокацию на ЗАЭС 19 августа, когда в стране будет находиться генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Киев планирует обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. По словам начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, целью этой провокации является создание зоны отчуждения до 30 км. При этом он предупредил, что обстрелы ЗАЭС могут привести к аварии, сравнимой с той, что случилась на японской АЭС "Фукусима-1".
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ