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19 августа, 02:09

Россия призвала США не поощрять безнаказанность Киева

Посольство РФ: Замалчивание фактов обстрела ЗАЭС поощряет безнаказанность Киева

Если замалчивать факты обстрела украинскими войсками Запорожской атомной электростанции, это будет только поощрять безнаказанность Киева. Такой комментарий дали в Посольстве РФ в США по поводу "огульных заявлений" американской администрации по ситуации вокруг ЗАЭС.

Там отметили, что, по версии Госдепа, Россия пренебрегает вопросами обеспечения ядерной безопасности, а военные РФ якобы применяют насилие в отношении сотрудников станции. Доказательства не приводятся.

На этом фоне украинские военные продолжают наносить удары по ЗАЭС из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и с помощью беспилотников, обратили внимание в посольстве.

"Замалчивание администрацией этих фактов недопустимо и лишь поощряет безнаказанность Киева. Предупреждаем, что подобная безответственная риторика США подталкивает ВСУ к реализации преступных планов, чреватых техногенной катастрофой, с последствиями которой Европе придётся справляться многие десятилетия", — отметили российские дипломаты.

Дроны будут вести съёмки по периметру ЗАЭС на фоне возможной провокации Киева

Дроны будут вести съёмки по периметру ЗАЭС на фоне возможной провокации Киева

Как сообщал Лайф, ранее в Минобороны РФ предупредили о намерении Украины устроить резонансную провокацию на ЗАЭС 19 августа, когда в стране будет находиться генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Киев планирует обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. По словам начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, целью этой провокации является создание зоны отчуждения до 30 км. При этом он предупредил, что обстрелы ЗАЭС могут привести к аварии, сравнимой с той, что случилась на японской АЭС "Фукусима-1".

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Григорьев

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