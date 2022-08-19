Россия призвала США не поощрять безнаказанность Киева

Если замалчивать факты обстрела украинскими войсками Запорожской атомной электростанции, это будет только поощрять безнаказанность Киева. Такой комментарий дали в Посольстве РФ в США по поводу "огульных заявлений" американской администрации по ситуации вокруг ЗАЭС.

Там отметили, что, по версии Госдепа, Россия пренебрегает вопросами обеспечения ядерной безопасности, а военные РФ якобы применяют насилие в отношении сотрудников станции. Доказательства не приводятся.

На этом фоне украинские военные продолжают наносить удары по ЗАЭС из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и с помощью беспилотников, обратили внимание в посольстве.