Европу обвинили в готовности жертвовать людьми ради "зелёной" энергетики

Приверженность Европы "зелёной" энергетике в сочетании с её безрассудным идеализмом может привести к гибели сотен тысяч людей этой зимой. Такое мнение высказала американский обозреватель Кристин Тейт.

"Смертельная зима — результат собственного энергетического эксперимента Европы. Сочетание утопических климатических инициатив, инфляции, сокращения производства ископаемого топлива в США и нежелания покупать российскую нефть или природный газ может привести этой зимой к гибели нескольких сотен тысяч человек по всему континенту", — пишет она в статье для издания The Hil.

"Семена" энергокризиса в Европе были заложены много лет назад, при этом попытки заменить традиционную энергию "зелёными" источниками оказались "катастрофическими", считает Тейт. Она напомнила, что ежегодно 200 тысяч человек в Европе становятся жертвами "избыточной зимней смертности".