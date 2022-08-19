Попытки "удушить" провалились: Антонов обвинил США в зацикленности на санкциях

Зацикленность властей США на санкциях мешает Вашингтону осознать, что такая стратегия в отношении России потерпела неудачу. Об этом заявил посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов. Так он прокомментировал публикацию Госдепартаментом материалов, призванных "развенчать миф" об устойчивости российской экономики.

"Создаётся впечатление, что в администрации, желая убедить самих себя и союзников в действенности столь полюбившегося геополитического оружия, готовы цепляться за любые максимально ангажированные оценки. Зацикленность на рестрикциях не позволяет Вашингтону осознать, что выбранная стратегия потерпела неудачу. Очевидно, что попытки "удушить, разорвать в клочья" наше хозяйство провалились", — приводит пресс-служба посольства комментарий Антонова.

"Закономерным итогом" введённых против России санкций он назвал дополнительную дестабилизацию мировой экономики, и без того переживающей непростые времена из-за пандемии. К тому же введённые ограничения ударили "по самим зачинщикам санкционного безумия", отметил посол.

Он упомянул "огромные издержки для бизнеса и рядовых граждан". Так, международные компании боятся совершать обычные операции, опасаясь тоже подпасть под санкции.

"Дошло до того, что не действуют даже попытки властей разъяснить фирмам предусмотренные "исключения" из санкционного режима, в частности в продовольственный сфере", — подчеркнул Антонов.