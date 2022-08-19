Раскрыт простой секрет покупки подержанного авто по низкой цене

Стоимость подержанной машины зависит не только от её модели и технического состояния, но и от ситуации на рынке в том регионе, где её продают. На это обратил внимание президент Союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров.

В интервью радио Sputnik он отметил, что один из способов купить б/у автомобиль с серьёзной скидкой – это изучить предложение в тех городах, где такие модели не пользуются спросом.

"Цена на одну и ту же модель может отличаться в разных регионах России. Я рекомендую не ограничиваться только Москвой, Санкт-Петербургом или другими большими городами. Нет чёткой корреляции, что в каком-то регионе цены на все модели будут обязательно ниже на 15-20 процентов, чем в Москве. Но некоторые модели, особенно дорогие, в регионах бывает сложнее и дольше продавать, поэтому на них делают скидки", – пояснил Амиров.

Он советует покупателям обращать внимание на небольшие города, расположенные вблизи от региональных центров. Там бывает интересная разница между заявленной ценой и ценой после скидки. Это могут быть 50-100 тысяч рублей, в зависимости от состояния автомобиля и его стоимости.

Эксперт также советует не боятся покупать машину в удалённым регионе. Если ехать домой тысячили или даже больше километров на незнакомом авто страшновато, можно поставить её на автовоз, и уже он доставит автомобиль к месту вашего проживания.