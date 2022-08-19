Не уступили небо: В США столкнулись два самолёта

В американском штате Калифорния несколько человек погибли в результате аварии в небе: над городом Уотсонвилл столкнулись два небольших самолёта.

Последствия столкновения двух самолётов в Калифорнии. Фото © goodtimes.sc / Tarmo Hannula

Как сообщили местные власти в "Твиттере", на месте ЧП работают экстренные службы. Судя по фото с места трагедии, самолёты после столкновения рухнули в разных местах: один лежит со смятой кабиной в поле, другой врезался в ангар в нескольких десятках метров от него.

Как очевидцы рассказали местным СМИ, авария произошла во время посадки: самолёты Cessna 152 и Cessna 340 задели друг друга крыльями. В меньшем Cessna 152 был один человек, в двухмоторном Cessna 340, который остался на поле, были мужчина, женщина и собака.