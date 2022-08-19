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19 августа, 00:14

Не уступили небо: В США столкнулись два самолёта

Два легкомоторных самолёта столкнулись в небе над Калифорнией

<p>Последствия столкновения двух самолётов в Калифорнии. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/WatsonvilleCity/status/1560395507599454209?s=20&t=kclr3lohIqG7E5E6U1rgwQ" target="_blank" rel="noopener noreferrer">WatsonvilleCity</a></p>

Последствия столкновения двух самолётов в Калифорнии. Фото © Twitter / WatsonvilleCity

В американском штате Калифорния несколько человек погибли в результате аварии в небе: над городом Уотсонвилл столкнулись два небольших самолёта.

Последствия столкновения двух самолётов в Калифорнии. Фото © goodtimes.sc / Tarmo Hannula

Последствия столкновения двух самолётов в Калифорнии. Фото © goodtimes.sc / Tarmo Hannula

Как сообщили местные власти в "Твиттере", на месте ЧП работают экстренные службы. Судя по фото с места трагедии, самолёты после столкновения рухнули в разных местах: один лежит со смятой кабиной в поле, другой врезался в ангар в нескольких десятках метров от него.

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Как очевидцы рассказали местным СМИ, авария произошла во время посадки: самолёты Cessna 152 и Cessna 340 задели друг друга крыльями. В меньшем Cessna 152 был один человек, в двухмоторном Cessna 340, который остался на поле, были мужчина, женщина и собака.

Ранее Лайф рассказывал, что в Чехии сняли на видео крушение британского истребителя на авиашоу. Пилот тогда погиб.

Андрей Григорьев

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