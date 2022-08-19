Терапевт предупредил о серьёзном последствии укуса комаров и оводов
Терапевт Слободина: Укусы комаров и оводов грозят анафилактическим шоком
Укусы комаров, слепней, шершней, оводов и пчёл могут привести к анафилактическому шоку. В группе риска находятся люди с повышенной реакцией иммунитета. Об этом предупредила врач интегративной медицины, терапевт-ревматолог Галина Слободина.
"Укус любого насекомого может вызвать анафилактический шок — начиная от пчёл, комаров, кончая всякими слепнями, шершнями, оводами. Потому что все они выделяют внутрикожно яд и закручивают такое состояние", — рассказала Слободина в беседе с Ura.ru.
Она порекомендовала людям с аллергическими реакциями или с проблемами кишечника быть предельно осторожными при встрече с насекомыми. Таким людям нужно обследоваться и знать о потенциальной опасности.
Ранее Лайф писал об опасном вирусе, переносчиком которого могут быть комары. Укус может спровоцировать развитие энцефалита, если насекомое является носителем лихорадки Западного Нила. Вакцины против этой болезни не существует.