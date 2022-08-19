Терапевт предупредил о серьёзном последствии укуса комаров и оводов

Укусы комаров, слепней, шершней, оводов и пчёл могут привести к анафилактическому шоку. В группе риска находятся люди с повышенной реакцией иммунитета. Об этом предупредила врач интегративной медицины, терапевт-ревматолог Галина Слободина.

"Укус любого насекомого может вызвать анафилактический шок — начиная от пчёл, комаров, кончая всякими слепнями, шершнями, оводами. Потому что все они выделяют внутрикожно яд и закручивают такое состояние", — рассказала Слободина в беседе с Ura.ru.

Она порекомендовала людям с аллергическими реакциями или с проблемами кишечника быть предельно осторожными при встрече с насекомыми. Таким людям нужно обследоваться и знать о потенциальной опасности.