Глава американской ЧВК сознался в подготовке украинских военных

Частная военная компания "Моцарт" обучает украинских солдат вблизи Донбасса. Инструкторы группы проводят занятия с теми, кто уже участвовал в военных действиях. Об этом пишет французская газета Le Monde.

По данным издания, на протяжении четырёх месяцев занятия прошли 2500 украинских военных. Такая подготовка является главной миссией этой ЧВК на Украине, сообщил газете сам основатель и руководитель компании, полковник морской пехоты США в отставке Энди Милберн. Он также отметил, что его подчинённые делают работу, которую не может сделать Вашингтон.

Корреспондент французской газеты, побывавший в Бахмуте, стал очевидцем набора в группу украинских "стажёров". Интенсивная подготовка рассчитана на десять дней и включает владение оружием и курс тактики. Каждая учебная группа насчитывает около 40 солдат. Тренируют только тех, кто уже участвовал в боевых действиях. В Пентагоне же отрицают связь с компанией "Моцарт", отметила газета.