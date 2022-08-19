В Индонезии подтвердили планы Путина и Си Цзиньпина приехать на саммит G20
Президент Индонезии: Путин и Си Цзиньпин планируют посетить саммит G20 на Бали
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют лично участвовать в саммите "Большой двадцатки" на Бали. Об этом рассказал президент Индонезии Джоко Видодо.
"Си Цзиньпин приедет. Президент Путин тоже сказал мне, что приедет", — приводит агентство Bloomberg слова лидера Индонезии.
Как сообщал Лайф, президент Индонезии посетил Россию в конце июня. Видодо тогда передал Путину сообщение от Зеленского. Индонезийский лидер также подчеркнул, что выражает готовность наладить диалог между двумя лидерами.
пресс-служба Президента РФ