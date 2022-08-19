В Индонезии подтвердили планы Путина и Си Цзиньпина приехать на саммит G20

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют лично участвовать в саммите "Большой двадцатки" на Бали. Об этом рассказал президент Индонезии Джоко Видодо.

"Си Цзиньпин приедет. Президент Путин тоже сказал мне, что приедет", — приводит агентство Bloomberg слова лидера Индонезии.