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19 августа, 00:29

В Индонезии подтвердили планы Путина и Си Цзиньпина приехать на саммит G20

Президент Индонезии: Путин и Си Цзиньпин планируют посетить саммит G20 на Бали

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют лично участвовать в саммите "Большой двадцатки" на Бали. Об этом рассказал президент Индонезии Джоко Видодо.

"Си Цзиньпин приедет. Президент Путин тоже сказал мне, что приедет", — приводит агентство Bloomberg слова лидера Индонезии.

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Как сообщал Лайф, президент Индонезии посетил Россию в конце июня. Видодо тогда передал Путину сообщение от Зеленского. Индонезийский лидер также подчеркнул, что выражает готовность наладить диалог между двумя лидерами.

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пресс-служба Президента РФ

Андрей Григорьев

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