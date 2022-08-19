Японские компании передумали отказываться от газа с "Сахалина-2"
Asahi: Компании Японии подпишут новые контракты на покупку газа с "Сахалина-2"
Японские энергетические и газовые компании планируют подписать новые контракты на покупку сжиженного природного газа (СПГ) с проекта "Сахалин-2", который был переведён под управление нового оператора.
"Крайний срок нашего ответа близится, и мы уведомим о нашем намерении в ближайшее время заключить контракты", — передаёт слова источника газета Asahi.
Японские корпорации были уведомлены о том, что условия поставок СПГ с "Сахалина-2" при новом операторе остались неизменными. В то же время в японских компаниях нарастает обеспокоенность, что условия контрактов на покупку СПГ могут измениться и стать невыгодными, пишет издание.
Ранее Лайф писал, что японские власти призвали компании Mitsui и Mitsubishi согласиться на участие в "Сахалине-2". Министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда сообщил, что этот проект важный с точки зрения стабильного обеспечения страны энергией и газом.