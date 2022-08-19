"Шквал критики": Зеленский разозлил украинцев признанием в интервью западной газете

На Украине президент Владимир Зеленский оказался под шквалом критики после интервью американской газете The Washington Post. Там он признал, что был предупреждён США о планах России начать специальную военную операцию, но решил не говорить об этом народу.

В статье говорится, что до сих пор многие граждане воспринимали Зеленского как человека вне всякой критики, как "национального героя", который не бежал из Киева на фоне наступления российских войск.

"Но комментарии, которые он дал The Washington Post, объясняя то, почему он не стал делиться с украинцами деталями неоднократных предостережений США о том, что Россия планирует вторжение, привели к тому, что пузырь лопнул, — и за этим последовал целый шквал общественной критики беспрецедентного с начала войны масштаба", — пишут авторы публикации.

Зеленский в том интервью объяснил нежелание говорить народу о возможности начала боевых действий тем, что опасался паники и коллапса экономики. Сам же он до сих пор считает своё решение верным.