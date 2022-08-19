"Верх глупости": Сестра Ким Чен Ына резко ответила на идею обмена ракет на помощь
Yonhap: Власти КНДР отказались принять предложение Южной Кореи по денуклеаризации
Ким Е Чжон. Фото © ТАСС / EPA / JORGE SILVA
Власти КНДР отказались принять предложение Республики Корея о денуклеаризации в обмен на экономическую помощь. Об этом заявила Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, занимающая пост заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи.
"Не знаю, с какими ещё наглыми идеями они придут к нам в следующий раз, но проясню, что мы никогда не будем иметь с этим дело", — приводит слова Ким Е Чжон северокорейская газета "Нодон синмун".
По словам политика, инициатива администрации президента Республики Корея Юн Сок Еля является "верхом глупости" и представляет собой копию предложения другого южнокорейского президента Ли Мен Бака.
15 августа по случаю годовщины освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства южнокорейский лидер Юн Сок Ель предложил оказать экономическую помощь со стороны Сеула в обмен на отказ Пхеньяна от ядерного оружия.
Ранее Лайф сообщал, что сестра Ким Чен Ына пригрозила уничтожить власти Южной Кореи из-за якобы имевших место попыток занести ковид.