"Верх глупости": Сестра Ким Чен Ына резко ответила на идею обмена ракет на помощь

Власти КНДР отказались принять предложение Республики Корея о денуклеаризации в обмен на экономическую помощь. Об этом заявила Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, занимающая пост заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи.

"Не знаю, с какими ещё наглыми идеями они придут к нам в следующий раз, но проясню, что мы никогда не будем иметь с этим дело", — приводит слова Ким Е Чжон северокорейская газета "Нодон синмун".