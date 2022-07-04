В ГД предложили обязать операторов сообщать об утечке персональных данных в течение дня

Комитет Госдумы по информполитике предложил внести поправку, согласно которой оператор при утечке персональных данных в течение суток с момента выявления нарушения будет обязан сообщить об этом уполномоченным органам власти. Внесение изменений было рекомендовано ко второму чтению законопроекта об усилении защиты персональных данных россиян.

"Оператор [будет] обязан проинформировать в течение суток с момента выявления утечки, когда об утечке стало известно оператору или Роскомнадзору, а не с момента самой утечки", — уточнил глава Комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Он объяснил, что процесс информирования будет происходить в два этапа. Сначала оператор должен будет предоставить описание скомпрометированных данных и контактное лицо, а затем в течение трёх суток он проведёт внутреннюю проверку и сообщит о результатах. Кроме того, он обязан будет указать на виновников утечки, если такие будут.