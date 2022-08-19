Министерство обороны РФ показало видео боевой работы расчётов артиллерийских установок 2С3 "Акация". Военнослужащие самоходного артиллерийского полка Центрального военного округа принимают участие в военной специальной "Операции Z" на Украине.

Боевая работа расчётов артиллерийских установок 2С3 "Акация". Видео © Минобороны РФ

"Заняв огневые позиции, артиллеристы ЦВО поражают все виды укреплений ВСУ, колонны военной техники националистов, совершающих марш, а также стартовые площадки беспилотной авиации", — говорится в комментарии оборонного ведомства.

Военнослужащий рассказал на видео, что в день съёмки все цели были поражены "вовремя, в срок". Применялись осколочно-фугасные снаряды.

"Артиллерия 152-миллиметрового калибра — очень грозное оружие. Наносит оно очень тяжёлый ущерб противнику", — подытожил участник "Операции Z".