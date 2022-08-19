В Приморье нашли много нарушений в лагере, где массово отравились дети

В Приморье локализовали инфекционный очаг, который возник в детском лагере "Юнга", что во Владивостоке. Накануне оттуда в больницу увезли более 20 несовершеннолетних. После этого местное управление Роспотребнадзора взяло там пробы воды, продуктов, смывы с объектов внешней среды.

"В ходе эпидемиологического расследования выявлены нарушения санитарного законодательства, в том числе несоблюдение требований к температурному режиму хранения продуктов, товарному соседству пищевых продуктов, неупорядоченное хранение и использование немаркированного инвентаря, хранение личных вещей в помещениях для приготовления пищи и ряд других", — рассказали в пресс-службе ведомства.

По факту массового отравления детей возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Было зарегистрировано 19 случаев острой кишечной инфекции, в том числе среди детей – 18. У нескольких человек также выявили ОРВИ.