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19 августа, 04:10

В Приморье нашли много нарушений в лагере, где массово отравились дети

В Приморье локализовали инфекционный очаг, который возник в детском лагере "Юнга", что во Владивостоке. Накануне оттуда в больницу увезли более 20 несовершеннолетних. После этого местное управление Роспотребнадзора взяло там пробы воды, продуктов, смывы с объектов внешней среды.

"В ходе эпидемиологического расследования выявлены нарушения санитарного законодательства, в том числе несоблюдение требований к температурному режиму хранения продуктов, товарному соседству пищевых продуктов, неупорядоченное хранение и использование немаркированного инвентаря, хранение личных вещей в помещениях для приготовления пищи и ряд других",рассказали в пресс-службе ведомства.

По факту массового отравления детей возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Было зарегистрировано 19 случаев острой кишечной инфекции, в том числе среди детей – 18. У нескольких человек также выявили ОРВИ.

Появились подробности отравления трёх детей под Саратовом

Появились подробности отравления трёх детей под Саратовом

Также Лайф сообщал, что причиной отравления жильцов московской пятиэтажки на проспекте 40 лет Октября кроется в незаконном переустройстве вентиляционной системы в ванной комнате. Жильцов пятиэтажки в Москве экстренно эвакуировали из-за странного запаха. Люди жаловались, что при входе в подъезд им становилось плохо.

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Vladnews.ru

Светлана Шумакова

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