ВЦИОМ: Путину доверяют 80% россиян

Подавляющее большинство россиян доверяет президенту РФ Владимиру Путину и одобряет его деятельность. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведённого с 8 по 14 августа.

Так, 80% заявили о доверии главе государства, отрицательно ответили только 16% респондентов. Деятельность президента одобрили 77,8% граждан, с ними не согласились 13,5%.