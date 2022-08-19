Максимальную сумму кешбэка при поездках на Дальний Восток увеличили до 40 тысяч

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимальной суммы туристического кешбэка при путешествиях на Дальний Восток до 40 тысяч рублей. Ранее такое поручение дал президент Владимир Путин.

"Максимальная сумма возврата части средств гражданам при бронировании отелей или санаториев, расположенных на Дальнем Востоке, увеличится с 20 тысяч до 40 тысяч рублей", — говорится в сообщении правительства.

Новый этап продажи туров с кешбэком начнётся 25 августа и коснётся поездок с 1 октября по 25 декабря. Путешественники смогут вернуть до 20% от стоимости путёвки. Для участия в программе есть условия: продолжительность тура должна составлять не менее четырёх дней и трёх ночей, а оплачивать бронирования нужно картой "Мир". Кешбэк на неё будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты.