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19 августа, 08:29

Союзные силы освободили населённые пункты Зайцево и Дача в ДНР

Союзные силы ДНР и ЛНР при поддержке России освободили 270 населённых пунктов в ходе спецоперации, в том числе посёлок Зайцево и село Дачу. Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

"По состоянию на 19 августа 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 270 населённых пунктов, включая Зайцево и Дачу", — говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.

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А ранее Лайф рассказывал, что союзные силы освободили село Вершину в ДНР. К 17 августа в народной республике было освобождено 268 населённых пунктов.

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Кадр из видео из телеграм-канала Народной милиции ДНР

Артур Лапсаков

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