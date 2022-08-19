Союзные силы освободили населённые пункты Зайцево и Дача в ДНР
Союзные силы ДНР и ЛНР при поддержке России освободили 270 населённых пунктов в ходе спецоперации, в том числе посёлок Зайцево и село Дача. Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"По состоянию на 19 августа 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 270 населённых пунктов, включая Зайцево и Дачу", — говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.
А ранее Лайф рассказывал, что союзные силы освободили село Вершина в ДНР. К 17 августа в народной республике было освобождено 268 населённых пунктов.
Кадр из видео из телеграм-канала Народной милиции ДНР