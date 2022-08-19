Сколько паспортов может быть у россиянина и чем двойное гражданство отличается от второго

Гражданин может иметь несколько паспортов разных стран, однако при этом есть большая разница между двойным и вторым гражданством. Адвокат Надежда Колотович в разговоре с Лайфом рассказала, в чём их отличия и сколько паспортов может быть у россиянина.

"Двойное гражданство может быть у стран, с которыми заключено специальное соглашение. У России такой договор есть только с Таджикистаном. При этом права и обязанности россиянина сохраняются в обеих странах, но он платит налоги и проходит военную службу только в государстве постоянного проживания. В остальных случаях гражданство называется вторым", — пояснила специалист.

При этом российское законодательство не ограничивает количество паспортов — можно владеть тремя и даже более. Однако, если у гражданина РФ есть второе или третье гражданство, его могут призвать на службу в армию в этих странах (если не сняться с воинского учёта в одном из государств). В отношении уплаты налогов значение имеет именно резидентство.

"Так, если человек находится за пределами РФ более 183 дней в течение 12 месяцев подряд, он становится налоговым нерезидентом и платит НДФЛ в размере 30% от дохода вместо 13%", — рассказала юрист.

Получить второе гражданство можно через заключение брака, автоматически (по праву рождения), через ВНЖ (после чего можно оформить статус ПМЖ) и путём инвестиций в экономику государства. О получении второго паспорта необходимо сообщить в органы миграционной службы в течение 60 дней, предупредила юрист. При этом ряду лиц иметь двойное гражданство запрещено: это сотрудники правоохранительных органов, разведывательных организаций или Вооружённых сил, губернаторы и другие госслужащие.

"Законодательство РФ не запрещает иметь гражданство других стран, однако в трактовке российского законодательства гражданин России всегда остаётся только гражданином России", — резюмировала Колотович.