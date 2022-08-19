Житель Дагестана расстрелял из травмата четырёх человек из-за оскорбления в чате

По данным телеграм-канала, 43-летний мужчина пришёл в ярость после того, как в чате его обозвали "вором". Решив разобраться с обидчиками не в Сети, а в офлайне, злоумышленник, вооружившись травматом, расстрелял четырёх человек. Среди пострадавших оказался и местный муниципальный депутат: пуля задела голову, сейчас чиновник находится в медучреждении с ушибленной раной.