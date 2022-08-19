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19 августа, 08:20

Житель Дагестана расстрелял из травмата четырёх человек из-за оскорбления в чате

<p>Расстрелявший четырёх человек в Дагестане. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT </a></p>

Расстрелявший четырёх человек в Дагестане. Обложка © Telegram / SHOT

Житель села Алмак Казбековского района в Республике Дагестан расстрелял четырёх местных жителей из-за неудачной переписки в мессенджере. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 43-летний мужчина пришёл в ярость после того, как в чате его обозвали "вором". Решив разобраться с обидчиками не в Сети, а в офлайне, злоумышленник, вооружившись травматом, расстрелял четырёх человек. Среди пострадавших оказался и местный муниципальный депутат: пуля задела голову, сейчас чиновник находится в медучреждении с ушибленной раной.

После инцидента у стрелявшего был изъят пистолет "Гроза-021".

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Ирина Фальке

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